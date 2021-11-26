Промышляли кражами катализаторов: два брата попались в руки полиции (ВИДЕО)

Промышляли кражами катализаторов: два брата попались в руки полиции (ВИДЕО)

Двух молодых людей задержали с поличным во время кражи катализатора из автомобиля Toyota, припаркованного на улице Мелестиу. Злоумышленниками оказались братья в возрасте 20 и 22 лет из Леовского района. 

По данным пресс-службы столичной полиции, в ходе расследования была установлена причастность молодых людей к ещё по меньшей мере пяти кражам катализаторов на территории Кишинёва. Общая сумма ущерба составила 250 000 леев.

В ходе допроса задержанные признали свою вину и рассказали, что продавали катализаторы по цене от 300 до 800 евро. Им грозит штраф в размере до 67 500 леев, исправительные работы на срок до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.

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