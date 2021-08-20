Промышлял кражами велосипедов: в столице задержан подросток (ВИДЕО)

Промышлял кражами велосипедов: в столице задержан подросток (ВИДЕО)

16-летнего юношу задержали за серию краж, совершённых в секторе Ботаника.

В августе подозреваемый украл 4 велосипеда из подъездов, а также мобильный телефон с территории столичной церкви. Общий ущерб составляет около 41 тысячи леев.

Действия несовершеннолетнего злоумышленника попали на камеры наблюдения. Подросток был задержан и признал свою вину. Ему грозит штраф до 67 500 леев, от 180 до 240 часов общественных работ или тюремное заключение на срок до 4 лет.

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