Промышлял кражами велосипедов: на Буюканах поймали вора (ВИДЕО)

Промышлял кражами велосипедов: на Буюканах поймали вора (ВИДЕО)

Ранее судимого 26-летнего уроженца Бричанского района задержали по подозрению в причастности как минимум к 6 кражам. 

Подозреваемый проникал ночью в подъезды домов на Буюканах и крал велосипеды, оставленные без присмотра. Причинённый владельцам ущерб составил 20 000 леев.

Мужчина рассказал, что продавал украденные велосипеды за 500-1000 леев, а деньги тратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело, злоумышленнику грозит штраф в размере до 67 500 леев, до 240 часов общественных работ или до 4 лет тюрьмы.

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