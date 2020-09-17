Промышлял кражами: несовершеннолетний вор попался в руки полиции (ВИДЕО)

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17-летний житель села Вэдулень был задержан по подозрению в совершении двух краж. Несовершеннолетний находится под следствием на свободе. Ему грозит до 4 лет тюремного заключения.

По данным пресс-службы столичной полиции, первая кража была совершена 12 июня. Житель Вадул-луй-Водэ сообщил, что из его дома пропала банковская карта, после чего с неё сняли 7 250 леев. Полицейские установили, что вор проник в жилище через окно.

Второй случай произошёл 7 сентября. Жительница села Вэдулень заявила в полицию об угоне скутера стоимостью 7 000 леев.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело. Полицейским удалось идентифицировать и задержать подозреваемого. Он признал свою вину и рассказал, что отвёз скутер родственникам в село Старые Дубоссары. Правоохранители изъяли имущество и вернули хозяйке.

Правоохранители установили, что ранее несовершеннолетний уже привлекался к ответственности за совершение подобных преступлений. На этот раз юноше грозит штраф в размере до 67 500 леев, исправительные работы на срок от 180 до 240 часов или до 4 лет тюрьмы.

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