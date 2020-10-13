Промышленные платформы будут созданы ещё в двух районах страны

Промышленные платформы будут созданы ещё в двух районах страны

Не 16, а 18 промышленных платформ будут созданы в скором времени в районах страны. Правительство включило в проект Чимишлию и Чадыр-Лунгу. Об этом на заседании кабинета министров объявил Ион Кику.  

Премьер-министр подчеркнул, что администрация этих районов уже нашла площадки для размещения платформ, а также подготовила технические проекты. Кику поприветствовал это.

Глава правительства также напомнил, что в этом году на подготовку платформ выделено 50 миллионов леев. Премьер поручил подготовить информацию об этой программе для зарубежных инвесторов, которые примут участие в ежегодном бизнес-форуме.

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