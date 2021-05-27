«Promo-Lex» констатировала вмешательство Майи Санду в избирательную кампанию в поддержку ПДС

«Promo-Lex» констатировала вмешательство Майи Санду в избирательную кампанию в поддержку ПДС

Неправительственная организация «Promo-Lex» выявила случай вмешательства президента Майи Санду в избирательную кампанию по досрочным парламентским выборам в Республике Молдова в поддержку партии “Действие и солидарность”. Об этом говорится в представленном НПО втором отчёте по мониторингу за выборами.  

– Один случай может быть квалифицирован как вмешательство Президента Республики Молдова в кампанию в поддержку одного избирательного конкурента – ПДС, – отмечается в отчёте.

В докладе, однако, не уточняется, о каком именно случае идёт речь.

Ранее мы сообщали, что Майя Санду выступила спонсором рекламы ПДС в Facebook.

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