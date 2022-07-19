Промчался мимо: мотоциклист не пропустил пешехода и пытался сбежать от полиции (ВИДЕО)

Промчался мимо: мотоциклист не пропустил пешехода и пытался сбежать от полиции (ВИДЕО)

47-летний мотоциклист пытался скрыться от полиции после того, как не уступил дорогу пешеходу. Инцидент произошёл накануне вечером в Оргееве.

Водителю было приказано остановиться, однако он проигнорировал требования полиции. Нарушителя удалось остановить на одной из улиц города. Выяснилось, что гражданин успел замаскировать регистрационный номер транспортного средства.

Мотоцикл изъяли и отбуксировали на спецстоянку, а водителя оштрафовали. Мужчине также грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от 6 месяцев до 1 года.

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