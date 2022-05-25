Прокуроры требуют арестовать Додона на 30 суток

Антикоррупционная прокуратура обратилась в суд с просьбой поместить под предварительный арест на 30 суток задержанного по подозрению в коррупции и госизмене экс-президента Игоря Додона, сообщила РИА Новости глава пресс-службы Генпрокуратуры Марианна Керпек.

– Антикоррупционная прокуратура зарегистрировала запрос по применению меры пресечения в виде предварительного заключения сроком на 30 суток в отношении экс-президента Молдовы. Суд должен установить дату и время рассмотрения дела, – сказала она.

Напомним, сегодня и вчера социалисты провели акции протеста в поддержку своего лидера. Они называют возбуждённый процесс политической расправой над Додоном со стороны властей. Протесты продолжатся и завтра, в 9.30 граждан ждут у здания правительства со стороны улицы М. Г. Бэнулеску-Бодони.

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