Прокуроры требуют 30 суток ареста для подозреваемой в жестоком убийстве собственной матери

Прокуроры требуют 30 суток ареста для подозреваемой в жестоком убийстве собственной матери

Суд Комрата рассмотрит сегодня этот запрос. 

– Прокуратура Гагаузии выдвинула девушке обвинение в умышленном убийстве и подала запрос об её аресте на 30 суток. Суд Комрата рассмотрит это обращение сегодня, – рассказала порталу UNIMEDIA пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Мария Виеру.

Напомним, 21-летняя девушка под воздействием наркотиков несколько раз ударила 40-летнюю мать ножом, а после вырезала из её груди сердце и ушла к знакомому. Там её и задержали.

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