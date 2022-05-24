Прокуроры проводят обыски у Игоря Додона

Прокуроры проводят обыски у Игоря Додона

Этим утром прокуроры нагрянули с обысками домой к Игорю Додону. Как стало известно «Аргументам и фактам в Молдове», обыски проводятся также в офисе Молдавско-Российского делового союза, председателем которого является Додон, и по ряду других локаций.

Додона подозревают в пассивной коррупции, получении незаконного финансирования, госизмене и незаконном обогащении.

«Аргументы и факты в Молдове» следят за развитием событий.

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Комментарии (1)

  1. Прокуроры работают по указке. А профессиональных мошенников защищают, намеренно закрывая дела. Совести у них вообще нет.

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