Прокуроры обжаловали домашний арест Игоря Додона

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Антикоррупционная прокуратура опротестовала в Апелляционной палате Кишинёва помещение под домашний арест Игоря Додона. Прокуроры требуют, чтобы политика перевели в пенитенциар №13 на все 30 суток.

Напомним, вчера суд сектора Чеканы частично одобрил ходатайство прокуроров и принял решение поместить Додона под домашний арест. На выходе из здания суда политик назвал возбуждённое против него дело политическим. Заказчиком, по его словам, является Майя Санду, которая хочет расправиться с главным оппонентом и ликвидировать ПСРМ, а координирует работу прокуроров посольство США.

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