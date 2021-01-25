Прокуроры настаивают на аресте Виорела Мораря

Прокуроры настаивают на аресте Виорела Мораря
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам обжаловала в Апелляционной палате Кишинёва освобождение из-под стражи отстранённого от должности главы Антикоррупционной прокуратуры Виорела Мораря.  

Представители ПБОПОД отмечают, что в принятом 20 января решении суда сектора Чеканы имел место конфликт интересов. В частности, вердикт об освобождении Мораря вынесла судья, чьё дело об указании ложных данных в документах закрыла Антикоррупционная прокуратура под его руководством три года назад.

Обращение прокуроров будет рассмотрено в Апелляционной палате 27 января в 13.00.

Напомним, 19 января Виорелу Морарю было предъявлено обвинение по целому ряду статей. Прокуроры настаивали на его аресте на 30 суток, однако суд решил освободить его из-под стражи.

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