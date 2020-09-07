Прокуроры нагрянули с обысками в офис столичной строительной компании

Прокуроры нагрянули с обысками в офис столичной строительной компании

Сегодня сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам нагрянули с обысками в офис одной из столичных строительных компаний. Информацию подтвердил глава пресс-службы Генпрокуратуры Эмил Гайтур.

Согласно предварительным данным, в результате операции была задержана группа лиц, передаёт protv.md.

“Аргументы и факты в Молдове” следят за развитием событий.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md