Прокуроры нагрянули с обысками в офис столичной строительной компании

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Сегодня сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам нагрянули с обысками в офис одной из столичных строительных компаний. Информацию подтвердил глава пресс-службы Генпрокуратуры Эмил Гайтур.



Согласно предварительным данным, в результате операции была задержана группа лиц, передаёт protv.md.

“Аргументы и факты в Молдове” следят за развитием событий.

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