Прокурор и адвокат из Оргеева ответят перед судом за взятку

Антикоррупционная прокуратура завершила и передала в суд уголовное дело, возбужденное по факту извлечения выгоды из влияния прокурором и адвокатом из Оргеева.

Согласно материалам дела, они попались на коррупции ещё в 2018 году. Тогда прокурор через адвоката потребовал у жены обвиняемого в обороте наркотиков 5 000 евро, пообещав взамен реклассифицировать преступление и помочь освободить подсудимого из-под ареста. Тогда же Антикоррупционная прокуратура сообщила, что судья, который рассматривал это дело, через адвоката потребовал у жены обвиняемого ещё 5 000 евро, чтобы смягчить обвинительный приговор.

В ходе расследования, однако, в отношении судьи не был установлен состав преступления, поэтому уголовное преследование было прекращено. Тем не менее судья был временно отстранён от должности. А прокурору и адвокату за совершение данного преступления грозит до 6 лет лишения свободы.

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