Прокуратура продолжает расследование по делу о банковском мошенничестве

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Сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам провели обыски в доме и офисе бывшего специального администратора “Banca de Economii”, который также занимает должность главы департамента Национального банка Молдовы. Чиновник задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

По данным прокуратуры, пишет moldpres.md, уголовное преследование происходит в рамках расследования дела о банковском мошенничестве.

Согласно закону, злоупотребление служебным положением, совершённое в интересах преступной организации, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок от 10 до 15 лет.

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