Прокуратура подтвердила задержание двух депутатов парламента

Прокуратура подтвердила задержание двух депутатов парламента
Денис Уланов и Петру Жардан были задержаны вчера на 72 часа Антикоррупционной прокуратурой. Это произошло после того, как оба остались без парламентского иммунитета по запросу генерального прокурора Александра Стояногло.  

Как сообщает пресс-служба ГП, прокуроры собрали доказательства участия Уланова в банковской краже. Его подозревают в мошенничестве и в отмывании денег в особо крупных размерах в интересах криминальной ассоциации.

Второй депутат, согласно материалам уголовного преследования, превысил служебные обязанности в особо крупных размерах в интересах организованной криминальной группировки и в ущерб интересам Международного аэропорта Кишинёва.

Денис Уланов и Петру Жардан свою вину отрицают. 

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