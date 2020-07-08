Прокуратура обжаловала оправдательный приговор бойцам К1

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Прокуратура муниципия Кишинёв сектора Рышкановка обжаловала сегодня приговор, вынесенный первой инстанцией, согласно которому один из обвинявшихся в убийстве бойцов К1 был полностью оправдан, а второй – частично. Ему назначили символический штраф всего по одному пункту обвинения – “хулиганство”.



Напомним, что оправдательный приговор был вынесен 26 июня судом Кишинёва в секторе Буюканы. Прокурор раскритиковал вердикт инстанции и подал апелляцию. Он настаивает на том, чтобы приговорить спортсменов к 15 годам лишения свободы по двум обвинительным пунктам: хулиганство и причинение вреда здоровью, повлекшее смерть человека. Апелляционной палате Кишинёва предстоит определить дату и время рассмотрения ходатайства.

Напомним, что инцидент произошёл в ночь на 19 мая 2018 года на парковке у столичного торгового центра. Бойцы К1 жестоко избили молодого человека. В результате полученных травм пострадавший скончался в больнице.

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