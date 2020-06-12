Прокуратура обеспокоена отсрочками слушаний по вопросу об аресте Плахотнюка

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Генеральная прокуратура публично выражает свою обеспокоенность в связи с тем, что Апелляционная палата Кишинева в очередной раз отложила рассмотрение обращения адвокатов Владимира Плахотнюка, которые оспорили вердикт первой инстанции о заочном аресте беглого олигарха и его объявлении в розыск.

– Подобные отсрочки сводят “на нет” усилия правоохранительных органов в процессе расследования банковского мошенничества. Это – вопрос особой важности, ответа на который ждут не только граждане РМ, но и внешние партнёры. Однако Апелляционная палата в пятый раз откладывает рассмотрение и принятие решения по этому делу, – говорится в пресс-релизе учреждения.

Прокуратура отмечает, что сразу после вынесения решения Апелляционной палатой Кишинева все материалы по данному делу будут направлены компетентным органам в США для последующей экстрадиции Плахотнюка.

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