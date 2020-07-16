Прокатился с ветерком: в Сети появилось видео опасных манёвров лихача на трассе Кишинёв-Хынчешты

Прокатился с ветерком: в Сети появилось видео опасных манёвров лихача на трассе Кишинёв-Хынчешты

Водитель грубо нарушил ПДД и поставил под угрозу десятки других участников дорожного движения. Он ехал со скоростью более 180 км/ч и выезжал на встречную полосу. Ко всему прочему, безответственный водитель держал руль одной рукой, а второй снимал свой “подвиг”.

Инцидент был зафиксирован сегодня на трассе Кишинёв-Хынчешты. Судя по видео, которое появилось в Сети, нарушитель несколько раз выехал на встречную полосу, чтобы совершить обгон, передаёт publika.md.

По словам заместителя начальника Нацинспектората общественной безопасности Алексея Гросу, по данному факту было инициировано расследование, в рамках которого личность водителя будет установлена. Ему грозит штраф в размере до 1 800 леев с начислением 5 штрафных пунктов.

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