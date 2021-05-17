Прокатился с ветерком: подросток угнал машину из автосервиса

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16-летний уроженец Страшенского района был задержан столичной полицией.

В конце апреля в инспекторат полиции Ботаники обратился 40-летний мужчина и сообщил, что со двора автосервиса пропал принадлежащий ему автомобиль Toyota. Ущерб был оценён в 272 800 леев.

Вскоре подозреваемый был задержан. Он рассказал, что заметил машину с ключами внутри и решил покататься, после чего автомобиль бросил.

По факту угона было возбуждено уголовное дело. Нарушителю закона грозит штраф в размере от 29 000 до 67 500 леев или от года до 3 лет тюрьмы.

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