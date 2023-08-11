Прокатился с ветерком: лихачу выписали штраф за дрифт

Прокатился с ветерком: лихачу выписали штраф за дрифт

Всё случилось в Тирасполе. Молодой человек за рулём «Мерседеса» ночью решил подрифтовать.

Опасные манёвры попали в объективы городских камер. Видеозаписи изучили автоинспекторы. Вскоре нарушителя – 21-летнего парня – нашли.

Инспекторы выписали водителю постановление о правонарушении. За дрифт ему придётся заплатить штраф, пишет mvdpmr.org.

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