Прокатился с ветерком: лихачу выписали штраф за дрифт

0

Всё случилось в Тирасполе. Молодой человек за рулём «Мерседеса» ночью решил подрифтовать.

Опасные манёвры попали в объективы городских камер. Видеозаписи изучили автоинспекторы. Вскоре нарушителя – 21-летнего парня – нашли.

Инспекторы выписали водителю постановление о правонарушении. За дрифт ему придётся заплатить штраф, пишет mvdpmr.org.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.