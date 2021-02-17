Прокатился по поддельной доверенности: автоинспекторы поймали нарушителя

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Вечером 16 февраля автоинспекторы остановили автомобиль Opel. За рулём находился ранее судимый 32-летний сельчанин. Он следовал из Тирасполя в Каменку.

Мужчина предоставил рукописную доверенность на управление автотранспортом, пишет mvdpmr.org. Объяснил это тем, что у нотариальной истёк срок действия.

Автоинспекторы попросили предъявить просроченный документ. Водитель признался, что разрешение выписал собственноручно, поскольку не имел времени на его переоформление.

Доверенность была изъята, автомобиль помещён на штрафстоянку.

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