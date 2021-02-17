Прокатился по поддельной доверенности: автоинспекторы поймали нарушителя

Прокатился по поддельной доверенности: автоинспекторы поймали нарушителя

Вечером 16 февраля автоинспекторы остановили автомобиль Opel. За рулём находился ранее судимый 32-летний сельчанин. Он следовал из Тирасполя в Каменку.

Мужчина предоставил рукописную доверенность на управление автотранспортом, пишет mvdpmr.org. Объяснил это тем, что у нотариальной истёк срок действия.

Автоинспекторы попросили предъявить просроченный документ. Водитель признался, что разрешение выписал собственноручно, поскольку не имел времени на его переоформление.

Доверенность была изъята, автомобиль помещён на штрафстоянку.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md