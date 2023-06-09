Прокатился на чужом авто: жителя Чимишлии задержали за угон (ВИДЕО)

В полицию обратился потерпевший и сообщил, что пропала его машина, припаркованная возле автосервиса. Заявитель рассказал, что оставил ключи в замке зажигания.
Вскоре пропавший Opel удалось разыскать: он был частично повреждён. Задержан и подозреваемый в угоне: 55-летний мужчина. Гражданин признался, что покатался на машине, после чего бросил на улице.
Злоумышленнику грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.
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