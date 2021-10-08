Прокатилась с ветерком: в центре столицы женщина высунулась из окна машины на полном ходу (ВИДЕО)

Прокатилась с ветерком: в центре столицы женщина высунулась из окна машины на полном ходу (ВИДЕО)

Момент попал на видеорегистратор другого участника дорожного движения. Кадры были опубликованы в социальной сети, в результате чего об инциденте узнала полиция. 

Национальный инспекторат общественной безопасности сообщил, что принял к сведению эту информацию. По данным ведомства, инцидент произошёл 5 октября на бульваре Штефана чел Маре.

Возбуждено дело об административном нарушении, в рамках которого будет идентифицирован водитель автомобиля. Ему грозит штраф.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md