Прокатилась с ветерком: в центре столицы женщина высунулась из окна машины на полном ходу (ВИДЕО)

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Момент попал на видеорегистратор другого участника дорожного движения. Кадры были опубликованы в социальной сети, в результате чего об инциденте узнала полиция.

Национальный инспекторат общественной безопасности сообщил, что принял к сведению эту информацию. По данным ведомства, инцидент произошёл 5 октября на бульваре Штефана чел Маре.

Возбуждено дело об административном нарушении, в рамках которого будет идентифицирован водитель автомобиля. Ему грозит штраф.

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