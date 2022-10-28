В Молдове сократилось производство молока и мяса

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Объёмы производства животноводческой продукции за последние 7 месяцев сократились на 5,9%. В частности, производство мяса (птицы и говядины) в живом весе сократилось на 5,3%, а молока – на 12,1%. В то же время за последние полгода было произведено на 0,2% больше яиц.

Снижение производства мяса в живом весе (птицы и говядины) зарегистрировано как в частных домохозяйствах (на 8,4%), так и на сельскохозяйственных предприятиях (на 2,4%). В то же время производство молока на сельскохозяйственных предприятиях увеличилось на 11,8%, а в частных домохозяйствах оно уменьшилось на 14,4 %, что вызвало снижение производства молока в целом.

Производство яиц в стране выросло на 0,2%. Это обусловлено увеличением производства на сельскохозяйственных предприятиях на 2%. В то же время в частных домохозяйствах производство яиц снизилось на 1%.

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