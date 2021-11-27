Производство мёда снижается. Сектору необходима поддержка со стороны государства

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В Республике Молдова зарегистрировано 6800 пчеловодов и 29 территориальных ассоциаций пчеловодов. Пчеловоды ухаживают за 250 000 пчелиными семьями.

Если в 2017 году было экспортировано 5000 тонн меда, то в 2020 году – всего 3385 тонн, а в этом году этот показатель на данный момент составляет 2800 тонн. Для выживания сектора пчеловодства необходима поддержка со стороны правительства – прямые субсидии на пчелиную семью или на килограмм мёда, проданного и отраженного в бухгалтерских документах, заявил председатель Национальной ассоциации пчеловодов Молдовы (НАПМ) Ион Максим по случаю IV Национального форума пчеловодства, который прошёл в Кишинёве.

– Температура, обильные дожди, засуха, перепады температуры днём и ночью, в весенние и осенние месяцы, высокие температуры в ноябре, которые не позволяют пчёлам впасть в спячку, влияют на состояние пчелиных семей, – отметил Ион Максим.

Ещё одной из проблем пчеловодов является аттестация производства органического мёда. В Республике Молдова работают две фирмы, осуществляющие аттестацию. Но в то время как одна признается Министерством сельского хозяйства, результаты ее аттестации не признаются в ЕС. Результаты аттестации другой фирмы признаются за рубежом, но не в Республике Молдова, поэтому необходимо, чтобы Министерство сельского хозяйства внесло некоторые изменения в нормативные акты, передаёт ipn.md.

Проблематичным аспектом в связи с требованиями к биопродукции является и масштабное использование средств фитосанитарного назначения и отсутствие адекватного диалога между фермерами и пчеловодами.

– Бывают случаи, когда из-за отсутствия компетентности или желания иметь как можно большие объемы сельскохозяйственного производства за счет качества, некоторые фермеры используют по 4 дозы пестицидов, что приводит к вымиранию большого количества пчел, но это вредно и для людей, которые могут потреблять такую продукцию, – уточнил Ион Максим.

Молдавские пчеловоды адаптируются к требованиям конверсии: заменяется оборудование на изготовленное из нержавеющей стали, в том числе проволока. Государство выплачивает по 300 леев – единовременное пособие на каждую пчелиную семью, что является недостаточным по сравнению с инвестициями пчеловодов, отметил Ион Максим.

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