Производители сувениров смогут продавать свою продукцию на пешеходной улице

Производители сувениров смогут продавать свою продукцию на пешеходной улице

На пешеходной улице Евгения Доги была обустроена площадка для продажи поделок и сувениров.

Как сообщил генпримар Ион Чебан, установлены стенды для 21 торгового места, которые будут использоваться во время проведения ремесленных ярмарок, а в отсутствие продавцов их можно применять в качестве уличной мебели, поскольку они изготовлены из прочного материала и просты в обслуживании.

Проект реализован по концепции, предложенной дизайнерами Михаем Стамати и Андреем Грамацким, и представляет собой инсталляции в стиле минимализма. На установленных опорах и стендах присутствуют элементы бренда “Древо жизни”.

Кроме того, для обеспечения разнообразия продаваемых товаров муниципалитет будет предоставлять места в соответствии с принципом ротации для всех желающих. Проект, пишет moldpres.md, также включает переезд художников на улицу Колумна, где в настоящее время строится второй объект – художественная аллея.

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