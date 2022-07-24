Производители подсолнечника и кукурузы несут большие убытки

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Производители подсолнечника и кукурузы заявляют о больших убытках по причине засухи. В тех населённых пунктах, где дождей было мало, урожай окажется на 50% ниже, чем в прошлом году, а там, где за последние три месяца дождей не было вообще – в основном в центре и на юге страны – не удастся собрать ничего, рассказал корреспонденту IPN исполнительный директор Национальной федерации фермеров (НФФ) Василе Мырзенко.

– Есть площади, засеянные подсолнечником, с которых фермеры не соберут ничего. Нет смысла выезжать в поле на комбайне, потому что уборочные работы окажутся дороже самого урожая, который они соберут и продадут, – пояснил он.

Производственные издержки фермера в расчёте на один гектар подсолнечника или кукурузы достигают 8–10 тысяч леев.

– Семена подорожали, как и удобрения и солярка. Более половины полей подсолнечника и кукурузы серьёзно пострадали в Молдове в результате засухи. Внушительное количество фермеров не сумеют покрыть свои издержки производства. Но хуже всего то, что у них не хватит средств для запуска нового сельскохозяйственного цикла. В августе-сентябре мы уже должны начинать подготовку земли под засев площадей озимой пшеницей и озимым ячменем, – подчеркнул Мырзенко.

В этих условиях властям страны следует изыскать средства для поддержки фермеров, чтобы они могли засеять поля, добавил он.

В наибольшей степени посевы подсолнечника и кукурузы пострадали из-за засухи в Штефан-Водэ, Чимишлии, Новых Аненах, Страшенах, Калараше и Теленештах.

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