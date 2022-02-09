Производители мяса в Молдове на грани банкротства

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Производители мяса были вынуждены повысить цены на продукцию в январе на 5-7% из-за подорожания топлива и газа. В профильной ассоциации говорят, что если правительство не окажет помощь, многие окажутся банкротами.

– Производительные расходы выросли на 30-35% из-за подорожания топлива и газа. Если до подорожания на газ на один килограмм мяса тратилось около 2 леев, то теперь – больше 5 леев. Рост существенный, – подчеркнул глава Ассоциации патронатов птицеводов Евгений Войницкий.

Он добавил, что в настоящее время многие работают в убыток, а если ситуация не изменится – окажутся банкротами. В связи с этим производители просят помощи у правительства, отмечает bani.md.

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