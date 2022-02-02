ПроИСКИ юстиции

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О том, почему граждане Молдовы выступают против своей страны

Республика Молдова присоединилась к Европейской конвенции по правам человека в 1997 году, и с этого момента у наших граждан появилась возможность искать справедливости в Европейском суде, базирующемся в Страсбурге. И мы как-то очень быстро вошли в число лидеров по количеству поданных на рассмотрение жалоб.

Последняя инстанция

Собственно, нам было и есть на что жаловаться. Наши права и свободы нарушаются сплошь и рядом. Элементарно не обеспечивается право на образование, на получение качественных медицинских услуг и даже на достойную жизнь. Гипотетически половина населения нашей страны могла бы обратиться в Страсбург, но только Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) – не панацея от всех бед.

– В период, когда Молдова присоединилась к Европейской конвенции, я был депутатом молдавского парламента, – вспоминает юрист, эксперт в области прав человека и межэтнических отношений Михаил Сидоров. – ЕСПЧ – это одна из завершающих инстанций международного правозащитного механизма. Многие люди тогда восприняли этот факт с оптимизмом, а кто-то даже надеялся, что изменится ситуация и в судебной системе Молдовы.

Как ни парадоксально, но за четверть века наша судебная система не только не стала лучше, а претерпела трансформацию в худшую сторону. Уровень доверия к представителям юстиции катастрофически снизился. Скептическое отношение к судам высказывают даже некоторые юристы, что вполне обосновано, поскольку львиная доля из всех обращений в ЕСПЧ связана с нарушением права на справедливое судебное разбирательство. Оно предполагает, что решение суда должно быть не только законным, но и справедливым, что отражено в статье 6 Конвенции. 13 статья «Право на эффективное средство правовой защиты» перекликается с предыдущей с разницей в том, что вместо судов выступают другие государственные структуры. Если не вдаваться в подробности, то любая жалоба или обращение гражданина должны быть не только приняты, но и детально рассмотрены с учётом проблем каждого конкретного человека. Примерно четверть обращений приходится на статью 3 «О пытках и бесчеловечном или унижающем достоинство обращении», а большое число исков по этой статье связано с очень плохими условиями содержания в молдавских тюрьмах.

Можно привести очень много примеров, подтверждающих несовершенство нашего правосудия, проследить коррупционную составляющую, которая как ржавчина разъедает национальную судебную систему, подрывает доверие граждан к судам. Так что у ЕСПЧ много поводов, чтобы наказывать Молдову.

Нулевая ценность правосудия

По мнению адвоката, магистра права Романа Аронова, именно дела по 6-й статье чаще всего отправляются в Страсбург. Рассматривается не только справедливость вынесенного решения, но и его исполнение. К примеру, некоторым категориям граждан государство по закону обязано выделить жильё, но этого не происходит даже после вынесения положительного вердикта молдавским судом, поскольку местные органы управления заявляют, что свободной жилплощади нет. Такие дела длятся годами.

– Эксперты ЕСПЧ считают, что если решение суда не исполняется, то ценность такого правосудия сводится к нулю, – поясняет Роман Аронов. – Молдову наказывают и за то, что дела очень долго рассматриваются, порой по 11–12 лет. По меркам Страсбурга, гражданское дело должно быть завершено в рамках одного года. И их совершенно не интересует, что наши судьи очень перегружены. Вместе с тем можно привести очень много примеров, подтверждающих несовершенство нашего правосудия, проследить коррупционную составляющую, которая как ржавчина разъедает национальную судебную систему, подрывает доверие граждан к судам. Так что у ЕСПЧ есть много поводов, чтобы наказывать Молдову.

Эксперты считают, что нашей стране приходится выплачивать по решению ЕСПЧ сотни миллионов леев в основном из-за того, что молдавские судьи не отвечают за свои решения ни морально, ни материально. Причём РМ не может отказаться от этих выплат, иначе членство Молдовы в ЕС может быть приостановлено. Кроме того, если не прислушиваться к решениям Страсбурга, то можно забыть и о вступлении в ЕС, и об европейской интеграции в целом. Роман Аронов обратил внимание на то, что у нас Европейская конвенция доминирует над национальным законодательством и даже над Конституцией. К примеру, в РФ в Основной закон были внесены поправки о том, что их законодательство выше европейского и им ЕСПЧ не указ. Но Россия-то в ЕС не стремится.

Политическое дело

Попытка, хоть и условная, привлечь к материальной ответственности нерадивых судей была предпринята. Парламент на заседании 26 ноября 2020 года окончательно утвердил законопроект, позволяющий взыскивать с судей деньги, которые Молдова заплатила за проигрыши в ЕСПЧ, предполагались и дисциплинарные санкции. Однако на деле этот закон так и не заработал. Как результат, государство продолжает выплачивать немалые суммы. К примеру, в сентябре 2021 года ЕСПЧ признал Молдову виновной в нарушении прав участников «группы Петренко» и постановил выплатить им в общей сложности €67 тыс. Дело приобрело политический оттенок. Напомним, что Григория Петренко и шестерых его соратников задержали 6 сентября 2015 года во время акции протеста у Генеральной прокуратуры. Они требовали вернуть украденный миллиард и привлечь виновных к ответу. Их обвинили в организации массовых беспорядков, в попытке захвата прокуратуры и поместили под арест.

– После того как ЕСПЧ озвучил своё решение, в очередной раз стало понятно, что европейская Фемида намного справедливей нашей местной, – уточняет участник «группы Петренко» Александр Рошко. – С самого начала всем было известно, что наше дело сфабриковано, шито белыми нитками. К сожалению, в национальных судебных инстанциях мы справедливости добиться не смогли. ЕСПЧ подтвердил, что протест был мирным и нас незаконно держали под арестом. Также было отмечено, что молдавский суд, переведя нас под судебный контроль, запретил участвовать в протестах, этим нарушил право на свободу собраний. Генпрокуратура Молдовы официально извинилась перед нами и отказалась от обвинений в наш адрес. При этом суд, пересматривая дело, не оправдал нас, а лишь прекратил уголовное преследование. Таким образом мы лишены права привлечь к ответственности представителей юстиции, сфабриковавших наше дело. Мы будем добиваться оправдательного приговора с полной реабилитацией и, если его не получим в Молдове, опять обратимся в Европейский суд, даже если его решения придётся ждать несколько лет.

Александр уточнил, что участники «группы Петренко» хотят также подать жалобу, связанную с условиями содержания молдавских граждан в пенитенциарных учреждениях. Это статья, по которой Молдова из года в год проигрывает огромные суммы. И очень жаль, что компенсации выплачивают из государственного бюджета, а не из карманов виновных.

Мнение Нагачевского Судья в ответе за свои ошибки Я бы не сказал, что граждане, которые выступают с жалобами против Молдовы, очень легко выигрывают дела в ЕСПЧ. На данный момент процент выигрышных дел заметно снизился. Однако есть немало проигрышей. Часто это происходит из-за того, что наши суды не берут во внимание юриспруденцию ЕСПЧ, а иногда и Конституционного суда РМ. В целом у нас хорошая законодательная база и она соответствует Европейской конвенции по правам человека. Но здесь уместно вспомнить максиму, что лучше плохой закон в руках хорошего судьи, чем хороший закон в руках плохого судьи. Очень часто мы встречаемся с тем, что судьи дают такую интерпретацию закону, какой не должно быть. Сами законы не могут быть совершенными, потому что всё, что делает человек, в принципе несовершенно. Кроме того, законы всегда отстают от жизни, они быстро устаревают. Что касается законопроекта по возмещению ущерба, нанесённого государству в результате вынесения решений ЕСПЧ, он, в принципе, может действовать. Для этого созданы все условия. Только необходимо каждый раз проводить определённую работу для того, чтобы выяснить: ЕСПЧ вынес решение против РМ в результате ошибки, допущенной судьёй, или из-за его недобросовестности. Во втором случае уже можно инициировать взыскание с него денег, которые заплатило государство. Все люди несут определённую ответственность за работу, которую выполняют, однако это почему-то не касается судей. Независимо от того, какое принимают решение, они ни за что не отвечают. Есть судьи, у которых много решений, аннулированных вышестоящими судами в связи с тем, что они незаконны. Несмотря на это, виновные продолжают работать, продвигаться по карьерной лестнице и т. д. Считаю это неправильным. Каким-то образом безответственность должна быть наказана. Если судьи будут выполнять свою работу более качественно, у нас уменьшится количество обращений в ЕСПЧ. Но жалобы в любом случае будут, потому что люди всегда чем-то недовольны. Виталий Нагачевский,

экс-министр юстиции, адвокат

Наталья Устюгова