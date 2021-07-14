Проигнорировал сигнал светофора: поезд протаранил автомобиль (ФОТО)

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В салоне Opel Astra находились 60-летний водитель и пассажирка. Авария произошла накануне в Липканах.

По данным полиции, водитель проигнорировал сигнал светофора и выехал на железнодорожные пути. В результате в машину врезался поезд, которым управлял гражданин Украины. После столкновения легковушка вылетела на обочину. К счастью, никто не пострадал, передаёт unimedia.info.

За нарушение ПДД водитель Opel получил штраф в размере 1200 леев и 6 штрафных баллов.

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