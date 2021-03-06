Прохожие спасли рыбака-пенсионера, который провалился под лёд

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В Рыбнице 69-летний рыбак провалился под лёд. Прохожие увидели в воде мужчину и вызвали экстренную службу.

Пострадавший оказался предусмотрительным и взял на рыбалку длинную палку. Опираясь одной рукой на неё, другой цепляясь за кромку, рыбничанин удержался до приезда спасателей.

Мужчину достали из ледяной воды, он успел получить обморожение. На данный момент он находится в реанимации, его жизни ничего не угрожает, пишет mvdpmr.org.

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