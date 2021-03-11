Прогулки Санду на свежем воздухе обходятся гражданам в 125 тысяч леев в месяц (ВИДЕО)

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125 тысяч леев – столько ежемесячно платят граждане за прогулки Майи Санду по территории резиденции в Кондрице. Сумму раскрыл глава аппарата президента Андрей Спыну.

– На данный момент резиденция в Кондрице находится на содержании аппарата Президента РМ. На 2021 год запланированы расходы в размере 2,3 млн леев. В прошлом месяце было потрачено 125 тысяч леев. Госпожа президент посетила резиденцию несколько раз – гуляла на свежем воздухе, – сказал он, пишет subiectulzilei.md.

Стоит напомнить, что в рамках предвыборной кампании Санду обещала не тратить государственные деньги на содержание резиденции в Кондрице.

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