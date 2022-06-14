Прогулка на электросамокате привела тираспольчанку в больницу

Прогулка на электросамокате привела тираспольчанку в больницу

62-летняя женщина получила тяжёлые травмы в результате падения с самоката. 

“Скорую” вызвал муж пострадавшей. Он с супругой был на прогулке, ехал впереди на таком же транспорте. По словам мужчины, он услышал звук падения. Когда оглянулся, увидел, что жена упала и головой ударилась о бордюр.

Пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение. По одной из версий, причиной происшествия могло стать неправильное торможение, пишет mvdpmr.org.

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