Программа “Хорошие дороги для Молдовы-2020” завершена на 75%

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Работы по ремонту и содержанию дорог в рамках программы “Хорошие дороги для Молдовы-2020” в полном объёме были выполнены ещё в 5 районах страны.

Как передаёт moldpres.md со ссылкой на Государственную администрацию автомобильных дорог (ASD), в Бессарабском, Дубоссарском, Резинском, Штефан-Водском и Страшенском районах работы завершены, а в Новоаненском, Каушанском, Яловенском, Каларашском, Чимишлийском, Криулянском, Ниспоренском, Теленештском районах выполнено более 95% работ.

В настоящее время продолжаются работы в тех районах, в которых они не завершены в полном объёме. Так, до конца этого года должно быть отремонтировано около 907 км дорог. Из общего объёма выполнено более 75% на сумму более 853 млн леев, – сообщает ASD.

Всего завершено более 673 км дорог. Из них более 274 км отремонтировано с асфальтобетонным покрытием, а около 399 км – с гравийным.

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