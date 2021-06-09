Программа гражданского бюджета Кишинёва в действии: в 2021 году будут реализованы 8 общественных проектов

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В этом году 8 проектов, представляющих общественный интерес, будут осуществлены в рамках финансируемой примарией Программы гражданского бюджета Кишинёва.

Об этом рассказал генеральный примар муниципия Ион Чебан. Он отметил, что в список одобренных к финансированию и реализации инициатив вошли: модернизация спортплощадки на бульваре Мирча чел Бэтрын, капитальный ремонт спортивной площадки “Радуга” на улице Зелинского, реабилитация пешеходных аллей у озера Виктория на улице Мунчештской, обустройство университетского мини-парка на улице Иона Крянгэ, обустройство открытой зоны отдыха “Молодёжный сквер” на улице Петру Заднипру, обустройство места для отдыха на улице Чиркулуй, открытие мобильной астрономической мини-обсерватории, а также создание комплексной карты культурного/архитектурного наследия Кишинёва. Работы будут проводиться профильными подразделениями примарии Кишинёва совместно с авторами проектов в течение 2021 года.

Программа стартовала 1 февраля, приоритет был отдан городской инфраструктуре, а именно модернизации и обустройству скверов и других зелёных зон, использованию культурного и архитектурного наследия, продвижению образования и инноваций. Программа способствует развитию гражданского участия и активности на местном уровне, – отметил градоначальник.

Программа осуществляется поэтапно. Жители города, физические или юридические лица, подают заявки, оценочная комиссия изучает их, проекты выносятся на онлайн-голосование, и в итоге объявляются и утверждаются проекты-победители.

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