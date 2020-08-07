Программа “DOR” пройдет в этом году в онлайн-режиме

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Программа “Diaspora *Origini *Reveniri” (DOR) начнется 10 августа под девизом «Другая программа DOR: на расстоянии, но все же вместе». Мероприятие продлится до 19 августа и пройдет в онлайн-режиме, что позволит организовать удаленную встречу для всех зарегистрированных для участия в программе детей и подростков.

В течение десяти дней участники программы получат возможность виртуально взаимодействовать, заново открывать для себя родной язык, традиции и историю Молдовы при поддержке известных отечественных наставников, передаёт moldpres.md.

– Участие в программе DOR бесплатное, все расходы покрывает госбюджет. У участников должен быть только компьютер и хорошая интернет-связь. С программой “DOR – 2020” можно ознакомиться здесь, – уточнили в Бюро по связям с диаспорой.

Программа “DOR” – инициатива правительства Республики Молдова, в рамках которой ежегодно в августе организуется летняя программа для детей представителей диаспоры Республики Молдова. Программа “DOR” направлена ​​на укрепление эмоциональных, культурных и самобытных связей детей – второго поколения эмигрантов – с их родной страной. Дети участвуют в мастер-классах по истории, народной музыке, румынскому языку, знакомятся с традиционной кухней, ремеслами и народными инструментами. Они также встречаются с деятелями Республики Молдова или путешествуют по стране. Тем самым они узнают свою родину или родину своих родителей.

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