Прогноз: в Молдове может подешеветь картофель

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Операторы молдавского плодоовощного рынка опасаются, что процесс снижения оптовых цен на картофель, наметившийся во второй половине декабря прошлого года, может продолжиться в январе нынешнего года. Причина возможного очередного удешевления этого товара прежняя – низкий спрос.

На прошлой неделе картофель оптом продавался на городских рынках Молдовы ещё по декабрьским ценам – 6-7 леев/кг. Однако основная масса продавцов жаловалась на снижение и без того невысокого спроса. Вероятно, это обстоятельство связано с оттоком диаспоры, отмечавшей зимние праздники дома. Параллельно с этим основная масса остального населения Молдовы переключилась на «постпраздничный режим экономии», в том числе на продуктах питания регулярного потребления.

Несколькими неделями ранее оптовые трейдеры, в основном среднего и малого размера, питали надежды на оживление с середины января спроса на базовые продукты питания, в том числе картофель и овощи «борщевого набора», со стороны системы образования и общественного питания низового уровня. Однако пока непонятно, в каком режиме будут работать детские сады, школы и ВУЗы, поскольку в стране резко ухудшается эпидемическая ситуация с гриппом и др.

Фактором укрепления цен также могло бы стать начавшееся январское похолодание. В зимний период морозы всегда подталкивали вверх цены на всю плодоовощную продукцию, по крайней мере, за счёт миграции покупателей с открытых рынков-базаров в отапливаемые магазины. Однако в последние несколько лет цены на товары в плодоовощных отделах супермаркетов вне летне-осеннего сезона зачастую сопоставимы или ниже «базарных».

При этом, как утверждают отдельные оптовики, примерно с октября прошлого года, по крайней мере, некоторая часть молдавского ритейла перешла на продажи недорогого украинского картофеля. В результате, суммируя все «за» и «против», операторы плодоовощного рынка Молдовы склоняются к тому, что средний уровень оптовой цены на картофель в краткосрочной перспективе скорее снизится, чем вырастет. Подобная картина наблюдалась и в январе 2020 года.

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