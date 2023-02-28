Прогноз: В 2023 году в Молдове будет меньше садов и виноградников

0

За последние пять лет темп закладки новых многолетних плантаций в Молдове резко снизился: в среднем с 4-5 до 1,5-2 тыс. га ежегодно. Посадка основной доли молодых садов и виноградников стимулируется из Национального фонда развития сельского хозяйства. Однако даже субсидии на подобные инвестиционные проекты пользуются всё меньшим спросом со стороны сельхозпроизводителей.

Так, по предварительным данным Агентства по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве AIPA, в прошлом году на закладку, модернизацию и раскорчёвку многолетних плантаций было запрошено лишь 141 млн леев ($7,5 млн), что составляет всего около 11% от бюджета фонда субсидий на 2022 год. Специалисты плодоводческих ассоциаций считают, что в 2023 году негативный тренд в области обновления и модернизации садов и виноградников продолжится.

Операторы отрасли называют не менее трёх причин для пессимистичного прогноза на этот счёт. Первая – подорожавшие кредитные ресурсы. Правда, один из основных донорских проектов в сфере плодоводства, «Livada Moldovei», в феврале текущего года объявил о снижении процентной ставки кредитов в молдавских леях, предоставляемых плодоводам через коммерческие банки, на 5 процентных пунктов – с 17 до 12%. Однако и это льготное финансирование многим местным аграриям кажется слишком дорогим.

Второй причиной повременить с обновлением садов и виноградников многие плодоводы считают сокращение гарантированных каналов сбыта продукции, прежде всего – доступа на традиционные (российский и белорусский) рынки.

Третья важная причина не спешить с крупными инвестициями – к настоящему времени ещё не принят обновлённый регламент распределения средств госфонда развития сельского хозяйства на 2023 год. Помимо этого, к сожалению, никуда не делся фактор мощного психологического давления на бизнес в виде ситуации вблизи границ Молдовы.

Тем не менее, некоторые представители ассоциаций плодоводов Молдовы скромный оптимизм видят в том, что многие технологически развитые садоводческие и виноградарские хозяйства, по крайней мере, пока не приняли решение остановить инвестиционные проекты модернизации своих плантаций, начатые год-два назад. С учётом этого, есть мнение, что по сравнению с показателями за 2022 год инвестиции в закладку новых садов и виноградников в нынешнем году сократятся не слишком сильно – примерно на 15-25%.

Источник

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.