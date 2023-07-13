Прогноз: Урожай яблока в Молдове будет выше прошлогоднего

0

Специалисты-агрономы сходятся во мнении, что выстраивать более-менее достоверные прогнозы урожая-2023 яблока пока ещё рано. До начала кампании массового сбора яблок в Молдове остаётся не менее двух месяцев, в течение которых многое может произойти.

Так, к примеру, в первой декаде июля в стране установилась жаркая погода, стабильно выше 32-33 градусов по Цельсию. При этом с начала года к началу текущего месяца в некоторых южных районах Молдовы выпало не более 150 мм осадков. А далеко не все сады страны оборудованы системами ирригации, но даже там, где они есть, деревья некоторых плодовых пород испытывают стресс от атмосферной и, местами, почвенной засухи. Однако в некоторых регионах центра и севера Молдовы на текущей неделе уже прошли ливневые дожди, кое-где – с градом. Но общее ощущение садоводов – не очень комфортное, многие опасаются сильной засухи во второй половине лета.

Вместе с тем, хотя яблоки осенних сортов ещё не достигли необходимого размера и только начали окрашиваться, фермеры отмечают, что во многих садах плодов на деревьях довольно много. Всё-таки, в мае-июне в некоторых районах Молдовы дождей было совсем мало. Если погодные условия во второй половине лета и осенью будут близки к среднестатистическим, по экспертным оценкам, урожай-2023 яблока в стране может оказаться в пределах 550-600 тыс. тонн.

В начале лета прошлого года плодоводческие организации Молдовы прогнозировали урожай яблока на уровне 500-550 тыс. тонн. Однако фактический валовой сбор товарного яблока в 2022 составил около 450 тыс. тонн (в 2021 – 650 тыс. тонн, 2020 – 480 тыс. тонн, 2019 – 610 тыс. тонн, 2018 – 665 тыс. тонн – это максимальный показатель в прошлом десятилетии). То есть производство яблока в стране из года в год может колебаться в очень широких пределах.

Дело не только в несовершенстве агротехнологий, нестабильности погодных условий и биологической периодичности плодоношения. В последние три-четыре года в Молдове существенно меняются площади многолетних плантаций, в том числе яблоневых садов. При этом темп закладки новых плантаций снижается: если пять-семь лет назад ежегодно высаживалось 500-700 га яблоневых садов, то в последние два-три года – 200-300 га. В основном высаживаются плантации яблока группы сортов «Гала», «Грени Смит», «Голден», «Ред Чиф», «Ред Делишес», «Фуджи», «Бребурн».

А вот масштаб раскорчёвки старых плантаций достаточно быстро нарастает. В прошлом году в стране было выкорчевано более 2,3 тыс. га садов, из которых яблоневых – не менее 80%. В первом полугодии 2023 процесс ускорился. В результате не исключено, что в 2023 году общая площадь яблоневых плантаций сократится до 42-45 тыс. га (с 49 тыс. га на начало прошлого года).

Отразится ли это на размере урожая в нынешнем году и впоследствии? Не обязательно. Как утверждают специалисты плодоводческих организаций, в настоящее время площадь интенсивных яблоневых садов, по официальным данным, составляет около 12 тыс. га. Не все они вступили в период полного плодоношения и, вероятно, не все они, по сумме критериев, могут быть отнесены к категории интенсивных. Однако факт заметной модернизации яблочного сегмента плодоводства Молдовы за последние несколько лет не стоит отрицать.

Источник

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.