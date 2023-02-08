Прогноз Нацбанка: Среднегодовая инфляция в 2023-м составит 13,7%

0

Среднегодовая инфляция в этом году достигнет 13,7%, а в следующем году – 5,5%. Об этом заявил глава Национального банка Молдовы Октавиан Армашу. По его словам, для стимулирования экономической активности в 2023 году необходим более сильный налоговый импульс.

Армашу считает, что последнее ежегодное развитие инфляции подтверждает правильность и целесообразность ограничительного характера ранее принятых мер денежно-кредитной политики. Годовой уровень инфляции в четвёртом квартале 2022 года обозначил нисходящую траекторию и составил 30,2% в декабре 2022 года по сравнению с 34,6% в октябре 2022 года. В среднем, уровень инфляции составил 32,1% в четвёртом квартале 2022 года, что на 0,1% ниже ожидаемого уровня.

– Давление на инфляцию снижается и со стороны цен в промышленности, которые за последние два месяца 2022 года зафиксировали нисходящий тренд, – уточнил глава НБМ.

Среди факторов, которые повлияют на замедление инфляции, называются недавние корректировки тарифов на электроэнергию, дальнейшее смягчение импортируемой инфляции, а также продолжающееся смягчение цен на нефть на международном рынке.

Армашу добавил, что события, связанные с военным конфликтом в Украине и потенциальная эскалация поддерживают постоянный характер рисков и неопределённостей относительно перспективы инфляции в краткосрочной и среднесрочной перспективах, передаёт ipn.md.

– НБМ будет внимательно следить за внутренней и внешней макроэкономической ситуацией, и корректировать инструменты денежно-кредитной политики для достижения своей основной цели обеспечения и поддержания стабильности цен, – подчеркнул Октавиан Армашу.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.