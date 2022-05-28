Прогноз погоды на выходные: в субботу будет дождь, а в воскресенье – ясно

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По данным Государственной гидрометеорологической службы, в субботу в Молдове ожидаются грозовые дожди. При этом температура воздуха будет достаточно высокой: на севере до +23, в центре до +28, а на юге до +29 градусов.

В воскресенье осадки возможны только на юге страны. Днём воздух в центральных районах прогреется до +22 градусов, на севере до +21, на юге до +23. В ночное время суток в выходные столбики термометров опустятся максимум до +10 градусов.

На следующей неделе вновь прогнозируют грозовые дожди. Температура воздуха при этом будет не ниже +22 градусов.

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