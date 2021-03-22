Прогноз эпидемиолога: сколько ещё придётся носить маски

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Людям, возможно, придется носить маски и соблюдать социальную дистанцию в течение нескольких лет. Таким прогнозом поделилась руководитель отдела иммунизации Департамента общественного здравоохранения Англии Мэри Рамзи.

По словам эпидемиолога, люди уже привыкли к ношению масок и соблюдению социальной дистанции. Эти меры также не оказывают негативного влияния на экономику – в отличие от более жёстких ограничений вроде локдаунов, передаёт lenta.ru.

Поэтому я думаю, что, безусловно, [эти меры будут сохраняться] по крайней мере, на протяжении нескольких лет, до тех пор, пока население других стран не будет так же хорошо вакцинировано, как и мы, и пока показатели заболеваемости не снизятся повсюду. Иными словами, до тех пор, пока мы не сможем очень постепенно вернуться к нормальной жизни, — предрекла Рамзи.

Ранее глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что пандемия коронавируса продлится весь 2021 год, но её окончания можно ожидать к началу 2022 года.

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