Прогноз экспертов: жителей Молдовы ждёт очередной удар по кошелькам

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Скромный Новый год. Праздничный стол в этом году будет без излишеств и изысков. Покупатели, выбирая продукты, всё чаще руководствуются ценой.

Причина — тотальное подорожание продуктов первой необходимости. Как сообщает Национальное бюро статистики, за последние 12 месяцев цены на продовольственные товары выросли на 15,49%, на непродовольственные — на 11,28%. Это самый высокий показатель за последние 20 лет. По мнению ряда экспертов, в ближайшее время жителей Молдовы ждёт очередной удар по их и без того “истощённым” кошелькам, передает tv6.md.

Список подорожавших продуктов:

Овощи — 10%

Сахар — 4,1%

Растительное масло — 4,3%

Сливочное масло — 3,6%

Хлеб — 2,8%

Молоко и молочные продукты — 2,5%

Ферментированные молочные продукты — 1,3%

Мясо, рыба — 2%

Крупы, макаронные изделия, соль — 2%

Майонез, горчица, уксус — 2%

Куриные яйца ещё в прошлом месяце подорожали на 11,4% и стоили 28-30 леев за десяток. В декабре же на Центральном рынке средняя цена на этот продукт составляет 24 лея за десяток, а в супермаркетах цена варьируется от 30 до 35 леев. При этом продавцы на рынке жалуются на падение продаж.

Подорожали и непродовольственные товары. Больше всего это коснулось топлива. Так, природный газ стал дороже на 12,2%, уголь — на 9,1%, дрова — на 4,7%, сжиженный газ, баллонный — на 3,4%, дизельное топливо — на 1,2%, бензин — почти на 1%. Увеличилась стоимость мебели и бытовой техники — в среднем на 2%. По мнению экспертов, это самая сильная инфляция в республике за последние 20 лет. Общий рост цен составил 12,4%, а по продуктам питания — 15,5%.

Специалисты говорят, что нынешнее повышение цен — не последнее. Уже после нового года, примерно в первой его трети, цены на товары и услуги снова вырастут как минимум на 3-5%.

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