Прогноз эксперта: Эпидемия коронавируса стихнет к концу года

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Пандемия коронавируса близка к завершению, цифры заболеваемости будут на низких значениях в конце 2022 года. Об этом заявил вирусолог, заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.

– В США в последнюю неделю апреля началось небольшое повышение, но оно очень ограниченное. Поднялось и уже снижается. Это один из вариантов „омикрона“ себе что-то пробивает. В общем, эпидемия идёт к концу. Это, наверное, продлится ещё лето, а, может быть, даже до конца года. Это не значит, что она исчезнет совсем, но будет на крохотных цифрах, — рассказал Альтштейн.

Однако стихание пандемии не должно расслаблять тех, кто состоит в группах риска, подчеркнул вирусолог.

– Настроение на окончание эпидемии, это понятно. Но люди, для которых это опасно, могут тяжело заболеть и умереть, им нужно беречься, соблюдать правила и вакцинироваться, — отметил специалист, пишет ura.news.

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