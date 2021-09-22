Прогноз Игоря Додона: Правительство Гаврилицы уйдёт в отставку либо в конце этого года, либо весной следующего (ВИДЕО)

0

Председатель ПСРМ считает, что Майя Санду может отправить в отставку правительство Натальи Гаврилицы в самое ближайшее время, чтобы “выпустить пар”, так как недовольство населения растёт. Об этом он заявил в рамках передачи на частном телеканале.

– Недовольство растёт. Дать хлеба народу нынешняя власть не сможет. Я вообще думаю, что правительство уйдёт в отставку или в конце этого года, или весной следующего, потому что пока что все на кухне недовольны. Потом начнутся голодные бунты – это будет. Когда не будет денег для оплаты газа и электроэнергии, когда нечем будет кормить детей, потому что цены растут, а зарплаты – те же, люди начнут выходить на протесты. И тогда, чтобы выпустить пар, Майя Санду отправит это правительство в отставку, – считает Додон.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.