Молдова возглавила региональный рейтинг стран с самым дорогим картофелем

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В данный момент оптовые цены на картофель урожая 2022 года в Молдове составляют 7-7,5 леев/кг. Это вдвое выше прошлогоднего августовского уровня.

Фактически после трёхлетнего перерыва Молдова опять возглавила региональный рейтинг стран с самым дорогим картофелем. Операторы местного плодоовощного рынка считают, что для фермеров сейчас лучшее время продать картофель низкого и среднего качества, поскольку «в самом ближайшем будущем цены снизятся».

Этот прогноз выстраивается на основании того факта, что в странах региона цены на картофель значительно ниже (в частности, Украина и Польша – в среднем $0,22/кг), и ценовой тренд – нисходящий. До последнего времени из-за сложностей в связи с транспортной логистикой импорт «второго хлеба» в Молдову был минимален. Однако разница в ценах слишком велика и создаёт «окно возможностей» для трейдеров. Кроме того, уже с начала сентября на внутреннем рынке спрос на картофель возрастёт – как минимум, со стороны образовательных и социальных учреждений.

Впрочем, не все операторы рынка разделяют мнение о неизбежном удешевлении картофеля. В качестве важного фактора поддержки цен на высоком уровне чаще всего упоминаются «тотальное подорожание всех продуктов питания» и низкий урожай картофеля (с площадей, сократившихся в нынешнем году примерно на 15% — до 17-18 тыс. га).

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