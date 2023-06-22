Прогноз: цена на лук в Молдове останется высокой до середины июля

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С начала июля на молдавский плодоовощной рынок начал поступать местный озимый лук. Пауза между поставками на внутренний рынок товарных остатков молдавского лука урожая-2022, импортного (египетского, азербайджанского) лука и первыми продажами местного лука нового урожая была относительно короткой – около десяти дней. Внутренний оптовый рынок её почти не почувствовал. В результате чего последний лук прошлого года и первый молдавский лук нынешнего года предлагались по сходной цене – 17-18 леев/кг ($0,99-1,01/кг). И, похоже, это верхний психологический предел цены на этот товар в данный период сезона.

К середине текущего месяца средняя цена на молдавский лук урожая-2023 снизилась в среднем на 3 лея/кг, до 15-16 леев/кг ($0,83-0,9/кг). Ровно такая же нисходящая динамика цен отмечалась в аналогичный период прошлого года. Однако, оценивая намерения фермеров-продавцов, аналитики предполагают, что средняя оптовая цена на озимый лук стабилизируется на актуальном уровне минимум на две-три недели.

Причин для такого вывода несколько. Во-первых, по экспертным оценкам, плантаций озимого лука в стране совсем немного, при этом к настоящему времени с 40-50% из них урожай уже собран. На короткий период времени на внутреннем рынке появился относительно большой объём предложения товара.

Во-вторых, на протяжении предыдущих нескольких дней на севере и в центре Молдовы выпали осадки, в связи с чем темпы уборки урожая озимого лука снизились. Более того, по отзывам фермеров-овощеводов, они и впредь не станут спешить с продолжением уборочной кампании. В страну возвращается жаркая погода. На плантациях у озимого лука меньше рисков порчи, чем в коммерческой цепи. При этом в отсутствии альтернативы (дешевый азербайджанский лук фактически закончился) умеренные поставки местного лука на молдавский внутренний рынок почти наверняка поспособствуют стабилизации и даже укреплению оптовых цен на него.

В-третьих, фермеры отмечают, что, несмотря на относительно небольшую разницу оптовых цен на лук в Молдове и Украине, им пока поступает немало предложений о закупке лука со стороны украинских трейдеров. Основная масса поставок, как и в прошлом году, направляется в западные регионы Украины, однако небольшие партии отправляются и в Одесскую область. Оптовая цена спроса на лук для экспорта в Украину невелика — $0,66-0,69/кг. Но, с учётом малой ёмкости и уязвимости внутреннего рынка, молдавские фермеры подобные предложения принимают, экспорт пока идет достаточно стабильно.

Суммируя все эти факторы можно предположить, что минимум две-три, а возможно – четыре недели до начала массовой уборки сеяного ярового лука ранних сортов цены на репчатый лук в Молдове сохранятся на сравнительно высоком (с точки зрения местного потребителя) уровне.

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