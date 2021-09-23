Проглотил ядовитую семечку: в Рыбнице ребёнка доставили в реанимацию

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О шестилетнем пациенте врачи сообщили на линию «102». В Рыбницкую районную больницу его привезла испуганная мать.

Красивое растение 35-летняя рыбничанка захотела посадить у частного дома. На территории детского сада, воспитанником которого является её сын, женщина сорвала несколько коробочек с семенами клещевины. О том, что они ядовиты, не знала. Плоды оставила сушиться на подоконнике.

Накануне вечером похожие на фасоль семена увидел малыш. Пока мама хозяйничала на кухне, мальчик успел проглотить одно из девяти зёрен. Заметив пропажу, женщина сразу привезла сына в больницу. О том, что растение опасно, она узнала из интернета уже после инцидента.

Врачи госпитализировали маленького пациента. Всю ночь он провёл под капельницей в реанимационном отделении под наблюдением специалистов. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает, пишет mvdpmr.org.

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