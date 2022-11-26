Профсоюзы выступают против того, чтобы женщины работали до последнего дня беременности

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Согласно законодательной инициативе, женщины смогут работать до последнего дня беременности и одновременно получать пособие по беременности и родам. Профсоюзы выступают против этого, опираясь на международные договоры, согласно которым женщины имеют право выходить в декретный отпуск на седьмом месяце беременности. Эксперты гражданского общества говорят, что ни государство, ни профсоюзы не должны решать этот вопрос, а только женщины, которые должны иметь возможность сделать собственный выбор.

Депутаты, выдвинувшие проект, предлагают, чтобы в период декретного отпуска, по письменному запросу работницы, работодатель мог распорядиться о продолжении или возобновлении трудовой деятельности на запрашиваемый период. Индивидуальный трудовой договор будет приостановлен в день, когда сотрудница, работающая в период отпуска по беременности и родам, подаст письменное заявление.

– За период отпуска по беременности и родам, который совпадает с периодом, в течение которого женщина получила застрахованный доход, выплачивается пособие по беременности и родам, – говорится в проекте.

Согласно действующему законодательству, пособие по беременности и родам предоставляется на 30 неделе беременности. В настоящее время женщины, которые продолжают работать в период декретного отпуска, лишены пособия или, если они его берут, тогда получают зарплату в конверте.

Профсоюзы не согласны с этим законопроектом, передает ipn.md.

– Есть международные стандарты, ратифицированные Республикой Молдова, об обязательном минимальном количестве недель, которые содержатся в национальном законодательстве и которыми должны пользоваться беременные женщины. Когда мы слышим от автора, что мы должны дать этими людям право работать, я не согласен, потому что их права не затрагиваются, – сказал глава юридического отдела Национальной конфедерации профсоюзов Еуджениу Ковриг.

Специалист Центра партнерства по развитию и мать троих детей Алина Андронаке говорит, что у нее было три совершенно разные беременности. При первой она пролежала всю беременность, а при двух последующих чувствовала себя хорошо до последнего момента.

– Ни мы, ни профсоюзы, ни государство не должны решать этот вопрос. Только женщины должны решать, в зависимости от того, как они себя чувствуют, а государство просто дает им возможность сделать свой собственный выбор, а не быть обязанными. Если мы посмотрим на опыт других европейских стран, то увидим, что женщины могут работать и на восьмом месяце беременности, – отметила Алина Андронаке.

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