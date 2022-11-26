Профсоюзы выступают против того, чтобы женщины работали до последнего дня беременности

Профсоюзы выступают против того, чтобы женщины работали до последнего дня беременности

Согласно законодательной инициативе, женщины смогут работать до последнего дня беременности и одновременно получать пособие по беременности и родам. Профсоюзы выступают против этого, опираясь на международные договоры, согласно которым женщины имеют право выходить в декретный отпуск на седьмом месяце беременности. Эксперты гражданского общества говорят, что ни государство, ни профсоюзы не должны решать этот вопрос, а только женщины, которые должны иметь возможность сделать собственный выбор.

Депутаты, выдвинувшие проект, предлагают, чтобы в период декретного отпуска, по письменному запросу работницы, работодатель мог распорядиться о продолжении или возобновлении трудовой деятельности на запрашиваемый период. Индивидуальный трудовой договор будет приостановлен в день, когда сотрудница, работающая в период отпуска по беременности и родам, подаст письменное заявление.

– За период отпуска по беременности и родам, который совпадает с периодом, в течение которого женщина получила застрахованный доход, выплачивается пособие по беременности и родам, – говорится в проекте.

Согласно действующему законодательству, пособие по беременности и родам предоставляется на 30 неделе беременности. В настоящее время женщины, которые продолжают работать в период декретного отпуска, лишены пособия или, если они его берут, тогда получают зарплату в конверте.

Профсоюзы не согласны с этим законопроектом, передает ipn.md.

– Есть международные стандарты, ратифицированные Республикой Молдова, об обязательном минимальном количестве недель, которые содержатся в национальном законодательстве и которыми должны пользоваться беременные женщины. Когда мы слышим от автора, что мы должны дать этими людям право работать, я не согласен, потому что их права не затрагиваются, – сказал глава юридического отдела Национальной конфедерации профсоюзов Еуджениу Ковриг.

Специалист Центра партнерства по развитию и мать троих детей Алина Андронаке говорит, что у нее было три совершенно разные беременности. При первой она пролежала всю беременность, а при двух последующих чувствовала себя хорошо до последнего момента.

– Ни мы, ни профсоюзы, ни государство не должны решать этот вопрос. Только женщины должны решать, в зависимости от того, как они себя чувствуют, а государство просто дает им возможность сделать свой собственный выбор, а не быть обязанными. Если мы посмотрим на опыт других европейских стран, то увидим, что женщины могут работать и на восьмом месяце беременности, – отметила Алина Андронаке.

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